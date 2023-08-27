روسيا.. مقاتلة تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار فوق البحر الأسود، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان، إن وسائل مراقبة المجال الجوي في روسيا رصدت فوق مياه البحر الأسود هدفا جويا يقترب من حدود روسيا.

وأكدت أنه لتحديد هدف جوي ومنع انتهاك حدود الدولة، تم إرسال مقاتلة من طراز "سو 30" إلى الموقع.

وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأضاف البيان "عندما اقتربت المقاتلة الروسية، دارت طائرة استطلاع الأجنبية على شكل حرف "U" (ابتعدت عن حدود روسيا)".

وعادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطار قاعدتها، ولم يسمح (للمسيّرة الأمريكية) بانتهاك حدود روسيا.

وحلقت المقاتلة الروسية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

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