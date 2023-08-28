مباريات الاثنين في بطولة العالم لكرة السلة

تختتم عصر الاثنين مباريات الجولة الثانية لكل المجموعات للدور الاول لبطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا حيث ستقام ثمان مباريات ضمن مباريات المجموعات الثانية والثالثة والسادسة والسابعة .

وسيكون جدول المباريات على النحو التالي بتوقيت القاهرة :

١١.٠٠ ظهرا جنوب السودان - الصين

١١.٠٠ ظهرا الرأس الأخضر - فنزويلا

١١.٤٥ ظهرا الاردن - نيوزيلندا

١٢.٤٥ ظهرا كوت ديفوار - ايران

٢.٣٠ مساءا جورجيا - سلوفانيا

٣.٠٠ مساءا بورتوريكو - صربيا

٣.٤٠ مساءا اليونان - الولايات المتحدة الأمريكية

٤.٣٠ مساءا البرازيل - أسبانيا