سيمون سعيدة بالغناء في مهرجان القلعة.. له طابع خاص (فيديو)

كشفت الفنانة سيمون، تفاصيل مشاركتها لأول مرة في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، قائلة "دي حاجة جميلة جداً .. وإن شاء الله تكون حفلة جميلة وتعجب الجمهور".

وأضافت "سيمون" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنها تشكر وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية لدعوتها للاشتراك في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، موضحة أن الغناء في مهرجان القلعة له طابع خاص.

مهرجان القلعة يجمع العديد من الأنماط الفنية، وأسعار التذاكر بسيطة

وتابعت الفنانة سيمون، أن القلعة مكان أثري رائع له تاريخ عظيم، مشيرة إلى أن مهرجان القلعة يجمع العديد من الأنماط الفنية، وأيضاً أسعار تذاكر الحفلات بسيطة وتناسب كافة فئات المجتمع.