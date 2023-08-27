تفاصيل مشروعات توشكى الزراعية.. 2 مليون نخلة والأولوية للقمح (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى صورا لمشروع توشكى، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر مستقبل الزراعة في مصر، ويهدف إلى زراعة محاصيل مثل القمح والذرة.

وأضاف “موسى”، خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدولة تعمل على زراعة مساحة تقدر بـ 560 ألف فدان في توشكى، موضحا أن هذا المشروع هو استراتيجية واعدة لزراعة القمح، الذرة الصفراء، الشعير، والبنجر بالإضافة إلى الأشجار الزيتية التي تُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، وكذلك زراعة التمور.

الأولوية في المشروع تُعطى لزراعة القمح ومن ثم الذرة،

وأكد أن الأولوية في المشروع تُعطى لزراعة القمح ثم الذرة، مشيرا إلى أن هذه المحاصيل تعتبر استراتيجية رئيسية ومهمة جدًا للاقتصاد الوطني. لافتا إلى وجود خطة لزراعة ما يقرب من 2 مليون نخلة من أجود أصناف التمور في منطقة توشكى.

وأشاد بإدارة المياه والتي ستتم بطريقة مثلى، لافتا إلى أن مصر واحدة من أفضل الدول في العالم في إدارة الموارد المائية.