واقعة مأسوية.. عامل يلقى حتفه في حفل نقل جهاز عروس صديقه بقليوب

منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة مأسوية، حيث لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران في حفل "نقل عفش عروسة" أول أمس الجمعة، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه في رأسه من الخلف بعيار ناري، تم نقل المصاب للمستشفى.

حفل نقل عروس .. وفاة عامل في زفاف صديقه بقليوب



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

وشيع المئات من أهالى القرية الجنازة، فى مشهد مهيب، خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط دعوات للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة، مطالبين بالقصاص من المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى باستقبال شاب يدعى " ط. ع.ر" 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس. على الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وإجراء التحريات، تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل "نقل عفش عروسة" بقرية ميت نما بدائرة المركز، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش محلى الصنع، أصاب المتوفى فى رأسه، وقامت الأهالي بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله الحالة لمستشفى الساحل، وتم إجراء خياطه الجرح، بـ70 غرزة وكان فاقدًا للوعى، وتوفي عقب ذلك متأثرا بإصابته.

وتكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

لمرورها پازمة نفسية ..فتاة تنهي حياتها بشبرا الخيمة



وفي واقعة أخري، أقدمت فتاة عمرها 17 عاما من حياتها للانتهاء من حياتها ،فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثان حيث قامت بتناول مادة سامة ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى احدى المستشفيات فى القاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مامور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد ورود إشارة من احدى المستشفيات بوصول فتاة عمرها 17 عاما تناولت مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية ولقيت مصرعها فى الحال.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين ان الفتاة تمر بازمة نفسية وتخلصت من حياتها وعدم وجود شبهه جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعى.