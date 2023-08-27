أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس الرسمى لمباراة بولونيا في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة بولونيا في المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت على ستاد أليانز ستاديوم "تورينو" ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي .

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة يولونيا

في حراسة المرمى : بيرين .

خط الدفاع : ساندرو - بريمر - دانيلو - كامبياسو .

في خط الوسط : رابيو - لوكاتيلي - فاجيولي .

خط الهجوم : وياه - كييزا – فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد في الموافق 27 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أبو ظبي الرياضية الفضائية المشفرة بتعليق محمد الشامسى