اليمن.. حريق جديد يلتهم عشرات المآوي للنازحين في مأرب

التهم حريق جديد عشرات المآوي للنازحين في محافظة مأرب شرق اليمن، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، إن حريقًا اندلع في مربع 16 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) القريب من مخيم الجفينة، جنوب المدينة، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول أسباب الحريق، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كما أضافت أن النيران التهمت أكثر من 70 مأوى لأسر نازحة من فئة المهمشين، إضافة إلى مهاجرين أفارقة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

يشار إلى أن مخيمات النازحين في مأرب تشهد حوادث حرائق مستمرة.

فمنذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، بلغ عدد الحرائق 160، أتت على أكثر من 213 مأوى للأسر النازحة، بينهم مهاجرون أفارقة، كما أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وتضم مأرب أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح، حسب الإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة الحوثيين ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

وفي سياق آخر، حذرت شبكة دولية متخصصة في تتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأكدت أن الأزمة ستكون "حادة" خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أشارت الشبكة إلى أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلدًا حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.

وتوقعت "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"(FEWS NET)، في تقرير حديث صادر عنها، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ما بين 50% و55% وذلك في شهر فبراير 2024، أي أكثر من 17 مليونًا.

وأفادت أن اليمن سيشهد مطلع العام المقبل انتشارًا واسعًا لانعدام الأمن الغذائي "وفق المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل"، وهي مرحلة "الأزمة" والتي تعاني فيها الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد عن المعتاد.

وأرجعت أسباب هذه الأزمة إلى "محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسطة".

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