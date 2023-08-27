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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.. غدًا

وزير الخارجية - ارشيفية
وزير الخارجية - ارشيفية

يستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الإثنين، بمقر الوزارة بماسبيرو، هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك لعقد جلسة مباحثات مشركة.

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في سياق منفصل صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، اجتمع اليوم، مع السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، ومسئولي القطاع القنصلي بالوزارة، لمتابعة سير العمل القنصلي وبحث سبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج. 

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