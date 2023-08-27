القومي للمرأة بأسيوط ينظم ورشة عمل للوعي بختان الإناث

نظم المجلس القومي للمرأة بأسيوط تحت قيادة الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ورشة عمل للأئمة التابعين لوزارة الأوقاف بهدف رفع الوعي بقضية ختان الإناث.

حضر هذه الورشة عدد 34 من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف، وتم تنظيمها استنادًا إلى توصيات اللجنة المؤقتة سفراء ضد الختان. تهدف الورشة إلى تقييم التطور المعرفي للقيادات الدينية في معالجة قضية ختان الإناث بعد مرور عامين من العمل المشترك مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل عنوان "جلسات الدوار"، والتي تركز بشكل أساسي على القضاء على ختان الإناث. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تضمنت جدول الأعمال للورشة مناقشة مواضيع مثل الآثار السلبية للختان على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات والنساء، والأدلة الدينية والقانونية ذات الصلة بقضية ختان الإناث، ورؤية الدين الإسلامي حول هذه القضية. كما تم تناول تجارب ومشاريع ناجحة في بعض المناطق لمكافحة ختان الإناث، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الحضور.

قدمت الدكتورة مروة كدوانى خلال الورشة توصيات عملية لتطوير المبادرات والحملات التوعوية من أجل رفع وعي المجتمع مع تأكيد أهمية دور الأئمة في نشر التوعية بخطورة هذه الممارسة غير القانونية وغير الإنسانية.

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة والأئمة للقضاء على ختان الإناث وتعزيز حقوق المرأة في مصر. يعتبر هذا النشاط جزءًا من الجهود المستمرة للحد من هذه الممارسة الضارة وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.