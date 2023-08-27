خلال افتتاح معرض أيادي مصر .. محافظ القاهرة: المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتسويق منتجات الحرفيين

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل الألمانية، وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين ونواب المحافظين، و توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقام اللواء هشام آمنة، والدكتورة نيفين القباج وعدد من المحافظين والحضور بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية، وأشادا بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية خلال ورشة العمل الافتتاحية للمعرض عن فوز محافظة المنوفية بمكافأة مالية قيمتها ٥٠ ألف جنيه باعتبارها المحافظة الأكثر تميزًا في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية بالجناح المخصص لها بالمعرض، وذلك تشجيعًا لأصحاب الحرف التراثية والصناعات اليدوية ودعمهم، كما أعلنت الوزارة فوز كل محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان بجائزة المحافظات التي تميزت المنتجات الخاصة بها في المعرض.

اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية:

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وأحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة خصوصًا مع النهضة الحديثة المتحققة حاليًا في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التى يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود تعاون كبير بين أجهزة الدولة كافة لدعم الشباب فى مشروعاتهم، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، أن محافظة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.

يذكر أن محافظة القاهرة شاركت في المعرض ب١٠ عارضين قدموا منتجاتهم من النحاس والخيامية والزجاج المعشق والسجاد اليدوي( الكليم) والصدف والجلود والمشغولات اليدوية والتريكو والخوص.