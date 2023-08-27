15 ألف عقوبة مفروضة على روسيا بصورة غير مسبوقة

قال السفير الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مجموعة بريكس تستهدف إحداث نقلة كونية من خلال البحث عن نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة يفيد دول الجنوب، مشيرًا إلى أن تجمع "بريكس" يضم 5 دول وهم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وتابع "بدر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تجمع "بريكس" لم يتوسع منذ 2010، ولكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا سعى التجمع لزيادة عدد أعضائه، لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مما أثر سلبًا على مختلف دول العالم، من خلال سحب الأموال الساخنة من معظم الدول الناشئة.

وأضاف أن الدول الغربية أخطأت في تسييس المنظمات الاقتصادية الدولية، وتحويلها لأداة عقاب للدول التي تختلف معها، مشيرًا إلى أن الدول الغربية استخدمت النظام المصرفي العالمي "سويفت" لفرض عقوبات على إيران وروسيا، معقبًا: "العقوبات التي فُرضت على روسيا وصلت لـ15 ألف عقوبة، وهذا العدد لم يحدث في التاريخ من قبل".



