أحمد موسى يشيد بانضمام مصر لـ "بريكس".. يوفر 50 مليار دولار (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بانضمام مصر لمجموعة بريكس، قائلا:" نشهد تشكيلا جديدا في النظام العالمي ومجموعة بريكس بها 3 دول نووية وهي روسيا والصين والهند".

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: "مجموعة بريكس بها ثلث إنتاج الحبوب في العالم وهناك حوالي 3.5 مليار مواطن في مجموعة بريكس وهي قوة هائلة"، مضيفا: "30 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي العالمي لمجموعة بريكس ".

مصر قامت بتنفيذ بنية تحتية قوية

وتابع : "التواجد في بريكس له شروط، ومصر قامت بتنفيذ بنية تحتية قوية وشبكة طرق موانيء ومصر لديها ثقل سياسي إقليمي وعالمي"، مضيفا:" مصر تمتلك علاقات متوازنة مع الأمريكان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين".

وعلق أحمد موسى: "إحنا عندنا ازمة دولار وانضمام مصر لبريكس يسمح بالتبادل التجاري بين دول البريكس بالعملات الوطنية"، معقبا:"لن يكون هناك ضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر لبريكس".

وأردف : "من الممكن أن يتم توفير حوالي 50 مليار دولار ويتم استبدالها بعملات وطنية عند التبادل التجاري مع دول بريكس".