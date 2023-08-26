السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى يشيد بانضمام مصر لـ "بريكس".. يوفر 50 مليار دولار (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بانضمام مصر لمجموعة بريكس، قائلا:"  نشهد تشكيلا جديدا في النظام العالمي ومجموعة بريكس بها 3 دول نووية وهي روسيا والصين والهند".

txt

وزير المالية الروسي: دول بريكس أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لنا

وقال  أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على فضائية  " صدى البلد"، مساء اليوم: "مجموعة بريكس بها ثلث إنتاج الحبوب في العالم وهناك حوالي 3.5 مليار مواطن في مجموعة بريكس وهي قوة هائلة"، مضيفا: "30 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي العالمي لمجموعة بريكس ".

مصر قامت بتنفيذ بنية تحتية قوية

وتابع : "التواجد في بريكس له شروط، ومصر قامت بتنفيذ بنية تحتية قوية وشبكة طرق موانيء  ومصر لديها ثقل سياسي إقليمي وعالمي"، مضيفا:" مصر تمتلك علاقات متوازنة مع الأمريكان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين".

وعلق أحمد موسى: "إحنا عندنا ازمة دولار وانضمام مصر لبريكس يسمح بالتبادل التجاري بين دول البريكس بالعملات الوطنية"، معقبا:"لن يكون هناك ضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر لبريكس".

وأردف : "من الممكن أن يتم توفير حوالي 50 مليار دولار ويتم استبدالها بعملات وطنية عند التبادل التجاري مع دول بريكس".

مواد متعلقة

قناوي يشيد بالعلاقات الاقتصادية الخارجية.. و"بريكس" يحد من هيمنة التعامل بعملة واحدة

بعد انضمام مصر.. وظائف جديدة في بنك “بريكس"