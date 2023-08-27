الأهلي يعلن انتقال قندوسي إلى سيراميكا رسميًا

أكد النادي الأهلي، اليوم الأحد، في بيانه الرسمي، انتقال لاعبه الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الكروي الأول بالأحمر، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.



أضاف النادي الأهلي، في بيانه الرسمي، أن الأهلي وافق على إعارة اللاعب أحمد قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا لمدة عام.



ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في النمسا في الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.



قائمة الأهلي المسافرة إلى النمسا:



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

الدفاع : علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعه ومعتز محمد ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وإمام عاشور ورضا سليم.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن ومحمد زعلوك.

