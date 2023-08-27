تفضل الأمهات تحضير الوصفات السهلة في أخر الشهر لتنوع بين الأطباق التي تقدمها لافراد أسرتها.

وتأتي التونة في مقدمة الوصفات السهلة التي يسهل تحضيرها وتناولها بأكثر من طريقة ياما بطريقة مباشرة أو من خلال السندوتشات.

واليوم يمكنكِ استخدام علب التونة لتقديم وجبات شهية ومبتكرة بوصفات منوعة ومميزة ، وقدمي ساندويش التونة بحشوة جبن الموزاريلا مع الزيتون.

المقادير

- خبز التوست : 8 شرائح (طري)

- جبن موزاريلا : 4 شرائح (مقطع إلى شرائح)

- التونا : علبتين

- زيتون أخضر : 2 ملعقة كبيرة (منزوع النوى ومقطع)

- المايونيز : ملعقة كبيرة ونصف

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

ضعي التونة، والمايونيز، والزيتون، والملح، والفلفل الأسود، في وعاء واخلطي المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

ضعي قطعة من جبن الموزاريلا وحوالي 2 ملعقة كبيرة من خليط التونة على شريحة توست، ثم أغلقي على الحشوة بشريحة أخرى من التوست.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

ضعي ساندويش التونة في المقلاة مع التقليب من وقت لآخر حتى تتحمر من الجهتين.

ضعي ساندويش التونة بالجبن والزيتون في طبق التقديم وقدميه.