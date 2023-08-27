مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على مستشفى الزوامل المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الأحد، زيارة تفقدية مُفاجئة، استهدفت المرور المفاجئ على مستشفى الزوامل المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الزوامل، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة وفقا لجداول العمل المحددة، وحرص وكيل الوزارة على تقييم الخدمة المقدمة للمرضى والمصابين بقسم الإستقبال والطوارئ، ومدى سرعة عمل العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وصرف العلاج الدوائي وفقاً للتشخيص الطبي، كما تم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.

وخلال تفقده الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، كلف وكيل الوزارة مدير عام الصيدلة والتفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية ببلبيس، بمراجعة كميات الأدوية والمستلزمات الموجودة بالصيدلية الموحدة، وتحديد الكميات المستحق تواجدها بها، لما تلاحظ من وجود كميات تكفي لاستهلاك أكثر من ٧ أشهر وفقا لمؤشرات التردد والاستهلاك.

وحرص وكيل الوزارة خلال تفقده وحدة الكلى الصناعى، على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي لهم، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً مديري إدارات "المستشفيات، والكلى الصناعى، والعلاج على نفقة الدولة" بالمديرية، بمناظرة الأدوية وقرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بمرضى الكلى.

ووجه مسعود بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات العلاج والتأكد من توفير الأدوية وصرفها في المواعيد المحددة لها، كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمة المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، مطلعا على السجلات الطبية، للتأكد من استيفائها للبيانات واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.