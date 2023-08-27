بسبب فيديو عن مجتمع "الميم".. نيكولا معوض في مرمى انتقادات الشعب اللبناني

أثار الفنان اللبناني نيكولا معوض، حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه المعاملة غير الاخلاقية لمجتمع "الميم" ودعمه الكامل لهم ولكل الحريات في لبنان، والأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا في حالة صدمة من كلامه.

نيكولا معوض

مقطع فيديو لنيكولا معوض يدعم يثير حيرة المتابعين

نشر الفنان نيكولا معوض مقطع فيديو، عبر فيه عن أسفه الشديد للممارسات المجحفة بحق المثليين في لبنان، وأبدى دعمه الكامل لكل الراغبين في ممارسة حريتهم الجنسية والفكرية، وذلك على خلفية الاعتداء الذي طال مجموعة من أشخاص مجتمع "الميم" أثناء اجتماعهم في أحد أماكن السهر الكائنة في منطقة الجميزة.

وقال نيكولا معوض خلال مقطع الفيديو :" اللي عم يصير ضد مجتمع الميم من مشاكل وعنف، ما في إنسان بيقبله بأي شكل من الأشكال".

وأضاف معوض :" ماحدا بيقبل طريقة العنف ضدهم ، و كيف انسان كبير بخاف على حاله من إنسان عم بيمارس حريته الجنسية و الفكرية ،بالنسبة الي حرية الفكر و المعتقد و التصرف حق مقدس ، أنا ما بقبل اتعدى على حرية حدا ، متل ماحريتك مقدسة حرية الآخر مقدسة".

رواد السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض

سرعان ما تم تداول مقطع الفيديو عبر نطاق واسع على السوشيال ميديا، وانقسمت الآراء بين المؤيد والمعارض وجاءت التعليقات المعارضه والمهاجمة للفنان اللبناني كالأتي، "كل الاديان تحرم الشذوذ"، "بس عشان بقت اشك فيك انك منهم"، "الله يقرفك ويقرف هيك حرية"، "هذا اسمه تخلف فكري يعني مع الحريه الشخص بس بنفس الوقت انت رافض اشياء، وهذا مش ع كيف اي احد الله منع هذا شي السبب كثيره وانتم مبسوطين تعملو تظامن ع شي مقرف الله يقرفكم"، "الحريه هي تحرير العقل من الجهل والتخلف مش تحرير الإنسان من الفطره السليمه وترويج ومجاهره لمثل هذي الأفعال إلي مافي أي دين على وجه الأرض بيرضى بهذا الشيء أو يايده أو يشجع عليه افهمو مش كل من عرف كلمة حريه طلع يبقبق فيها بشكل غلط".



بينما جاءت التعليقات الداعمة لكلامه كالآتي، “ كل واحد حر بميوله واختياراته وحياته حتى لو مثللي هو بشر و من حقوا يعيش حياته"، “العنف و القتل ابشع من المثلية بكتير و هي الحقيقة و بالنهاية كل واحد هو رح يتحاسب عن نفسه".