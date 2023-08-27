ريهام عبد الغفور تثير تعاطف الجمهور بظهور صادم بمهرجان القاهرة للدراما.. خيبة الأمل تغزو ملامحها

تداول رواد السوشيال ميديا صورة مثيرة للجدل للنجمة ريهام عبد الغفور خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية لعام 2023، والتي ظهرت فيها ويبدو على وجهها ملامح الحزن والصدمة والإحباط، الأمر الذي ربطه البعض لكونها لم تحصد جائزة أفضل ممثلة، على الرغم من اكتساحها موسم الدراما هذا العام بـ 5 مسلسلات مميزة.

ريهام عبد الغفور حزينة في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان القاهرة للدراما 2023

وتألقت ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة ناعمة وجذابة رفقة والدها النجم القدير أشرف عبد الغفور، حيث ارتدت فستان جذاب وأنيق باللون الروز الللامع، مكشوف الأكمام، وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، فيما نسقت عليه كللتشش صغيرة الحجم، باللون الفضي اللامع على شكل كرة، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

ريهام عبد الغفور مع والدها

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ريهام عبد الغفور تصفيفة شعر بسيطة، حيث رفعت خصلاته الذهبية اللامعة كعكة أنيقة، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي ، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

ريهام عبد الغفور مع والدها

ثورة غضب في حب ريهام عبد الغفور بعد صفعة مهرجان القاهرة للدراما

في الوقت نفسه، اجتاحت موجة غضب واستياء مواقع التواصل الإجتماعي في حب النجمة ريهام عبد الغفور، تعقيبًا على استنكار الفنان كريم فهمي عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما أو حصولها على أي جائزة تقديرًا لمجهوداتها ونجاحها الساحق بعد خوض موسم دراما 2023 بـ 5 مسلسلات قوية، لاقت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا خلال فترة قصيرة، الأمر الذي انفردت به هذه العام دون أي فنان آخر.

ريهام عبد الغفور

كريم فهمي يستنكر عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما 2023

أعرب كريم فهمي عن استيائه الشديد من تجاهل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية لتكريم ريهام عبد الغفور أو منحها جائزة أفضل ممثلة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، حيث قال: "هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم ؟!… دي عملت سيزون ولا محمد صلاح"، لترد عليه قائلة: "بحبك يا كيكو".

ريهام عبد الغفور وكريم فمي

نجوم الوسط الفني يجتمعون على حب ريهام عبد الغفور

سرعان ما انهالت تعليقات عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على منشور كريم فهمي، مؤيدين رأيه في ريهام عبد الغفور، فيما أعربوا عن رفضهم التام أيضًا لتجاهلها خلال تكريمات مهرجان القاهرة للدراما 2023، حيث علق الفنان صبري فواز قائلًا: "الحلو حلو مش محتاج جوايز"، في حين علقت ريم العدل قائلة: "صح جدًا"، ثم علق النجم محمد دياب قائلًا: "ريهام نفسها جايزة أصلًا"، بالإضافة إلى تعليق وائل عبد العزيز" صح جدًا"، كما علق حسام داغر: "طبعًا"، وآخرهم سارة درزاوي الذي قالت: "عندك حق".

الجمهور غاضب بعد تجاهل مهرجان القاهرة للدراما لتكريم ريهام عبد الغفور: شالت الموسم الشتوي كله وكلها مسلسلات عظمة ازاي متتكرمش

في الوقت نفسه، أيد رواد السوشيال ميديا تصريحات النجم كريم فهمي، مؤكدين أن الفنانة ريهام عبد الغفور أحسن ممثلة بدون منازع، وتستحق التكريم وجائزة على كل عمل فني قدمته خلال هذا الموسم، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "فعلا قدمت سيزون جامد جدا .. وجودها هو الجايزه .. والله لسة قايلة الكلام ده ريهام عبد الغفور شالت للموسم الشتوي كله وكلها مسلسلات عظمة ازاي متتكرمش .. احسن ممثله السنه دى بدون منازع و كفايه شهادة زمايلها و الجمهور تحياتي .. احسن ممثله في مصر .. تستاهل مليون جايزه الشاطره بزياده .. فعلا ريهام جميله وتستاهل بجد بارعه فى ادورها والمفروض كانت اتكرمت احسن ممثله .. اهي الجملة دي لوحدها جايزة حلوة ، و محبة الجمهور و احترامهم أصدق جايزة .. اه والله تستاهل علي كل عمل جائزة".

ريهام عبد الغفور تكتسح موسم دراما 2023 بـ 5 مسلسلات مميزة

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور عُرض لها 5 أعمال فنية لاقت نجاحاً ضخماً في وقت متقارب على المنصات الإلكترونية "شاهد Vip" و "Watch it"، وهي "وش وضهر"، و"منعطف خطر"، و"الغرفة 207"، و"أزمة منتصف العمر" وآخرهم مسلسل "الأصلي".