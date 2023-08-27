استمرار أعمال تجهيز ساحة انتظار للمرضى وذويهم بمستشفى أبو الريش

أنتهت أجهزة حي السيدة زينب، من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار لمرتادي مستشفى ابو الريش للاطفال وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بسرعة انتهاء الاعمال .

وتابع المستشار هشام ابو المكارم رئيس حي السيدة زينب والأجهزة المعاونة له من الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات إنتهاء اعمال الانترلوك وجارى المتابعة المستمرة لحين انتهاء التجهيزات النهائية للاستراحة.

الهدف المنشود من هذه الاعمال هي توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى

الجدير بالذكر أن المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تفقدت حي السيدة زينب برفقة الاجهزة التنفيذية لمتابعة مستجدات أعمال تجهيز ساحات الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش و ذويهم الى جانب متابعة رفع الإشغالات لتحقيق وعودة الانضباط، مع التأكيد على إزالة ما يعوق الحركة المرورية، وتكثيف اعمال النظافة بمحيط المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتفقدت نائب المحافظ مستجدات أعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها تمهيدا لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، تمهيدا لتجهيزها وتوفير مقاعد للانتظار.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الهدف المنشود من هذه الاعمال هي توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، في اطار من الحرص الدائم على التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات الرعاية والراحة اللازمة للمواطنين على أكمل وجه، باعتبارها أحد أهم الخدمات اللازم توافرها والأولى بالرعاية؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة في ظل توافد المرضى وذويهم على المستشفى، والتي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة منهم بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الاولى.

وشددت على تكثيف الاعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد تمهيدا لتجهيز الاستراحة بالمقاعد من خلال اختيار المواد المستخدمة الملائمة لعدد المتوافدين المتوقع انتفاعهم لتحقيق عنصر الاستدامه منوه على المتابعة المستمرة و بذل اقصى الجهود لرفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بمحيط المنطقة بالتنسيق مع هيئة النظافة والشركات العاملة وإدارات الرصد البيئى للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم .

ووجهت نائب محافظ القاهرة بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين الى جانب ازالة و تيسيير كل ما يعوق الاعمال لنهوها على الوجه الاكمل .