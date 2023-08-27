عرض طبيب روض الفرج المتهم بإجبار السيدات ممارسة الرذيلة على الطب الشرعي

اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات الإجهاض، لليوم الأول من دور أكتوبر، وذلك لعرض المتهم على الطب الشرعي وانتداب خبير من الأدلة الجنائية، وضم دفتر أحول قسم شرطة روض الفرج واستدعاء شهود الإثبات.

وأدلت أحد ضحايا المتهم أمام جهات التحقيق بأقوالها "حسبي الله ونعم الوكيل فيه أنا مش مصدقة اللي شوفته وإزاي عمل فيا كده، أنا كنت باخد البنج كان بيغمى عليا.

وقالت: "واضح إنه صور الفيديو في العيادة عنده بس مش عارفة ديه تاني ولا ثالث لما روحتله، مشيرة أن المتهم طلب من زوجي الاستراحة فى الخارج ودخل معايا السكرتيرة بتاعته ثم أنتزعت ملابسي ونيمتني على سرير العمليات والدكتور جه جنبها وركبلي في إيدي الكنايولا وبعدها جاب سرنجة حقنها في الكنايولا اللي في إيدي وقالي ده بنج على مهدي عشان متحسيش بالعملية خالص.

وأضافت المجنى عليها بعدها حسيت بزغللة ودوخة وأغمى عليا ومفقتش غير ونفس السكرتيرة اللي دخلتني بتسندني وبتقولي فوقي عشان تلبسي هدومك وبعدها خرجت لجوزي والدكتور طلعلنا وقالنا إن بعد أسبوعين ينفع أركب لولب تاني وروحتله فعلا بعدها بأسبوعين مع جوزي.

وأشارت " نفس الممرضة جت ولبستني لبس العمليات ونيمتني على السرير والدكتور جه جنبها وركبلي في إيدي الكنايولا وبعدها جاب سرنجة حقنها في الكنايولا اللي في إيدي برضه ومفيش ثواني وحسيت بنفس الدوخة اللي حستها قبل كده وأغمى عليا ومفقتش.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج عدة بلاغات من سيدات، يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لهن داخل عيادته الخاصة، وبإجراء التحريات تأكدت صحة البلاغات.

وأضافت أن الطبيب المتهم اعتاد إجراء عمليات الإجهاض للسيدات داخل عيادته الخاصة بالمخالفة للقانون، وان السيدات اللاتي حملن سفاحا او يرغبن في التخلص من الحمل يلجأن إليه لإجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت التحريات أن الطبيب لم يكتف بذلك، بل دأب على ممارسة الرذيلة مع بعض المترددات عليه، خصوصًا غير القادرات على دفع تكاليف عملية الإجهاض.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال الشرطة من إلقاء القبض على الطبيب، وتحرر ضده المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بعدة اتهامات من بينها، إجراء عمليات الإجهاض دون ترخيص بذلك وبالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين، وإجبار بعض المترددات عليه على ممارسة الرذيلة معه مقابل تلك العمليات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.