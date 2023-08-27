مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم : مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت ، في الجولتين السابقتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على بيرنلي بنتيجة 3-0 في المباراة الافتتاحية للفريق في الموسم الجديد، وحقق أيضًا فوزًا صعبًا على نيوكاسل بهدف نظيف. يسعى الفريق للاستمرار في هذه السلسلة من الانتصارات والابتعاد عن المنافسين في سباق الصدارة.

ومن المؤكد أن غياب المدرب الرئيسي لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، سيكون تحديًا كبيرًا للفريق في هذه المباراة. ومع ذلك، يعتمد الفريق على خبرة مساعده خوانما ليلو، الذي سيحل محل جوارديولا في مقعد المدرب خلال المباراة.

أما فريق شيفيلد يونايتد، فقد خسر في المباراتين السابقتين له ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، وخسر أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 1-2. ومع ذلك، يأمل الفريق في تحقيق فوزٍ مفاجئ على مانشستر سيتي في هذه المباراة، والحصول على ثلاث نقاط ثمينة للابتعاد عن أسفل جدول ترتيب الدوري.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر. ستكون هذه المباراة فرصة لفريق مانشستر سيتي للاستمرار في تحقيق الانتصارات والابتعاد عن المنافسة في سباق الصدارة، بينما يأمل فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق فوزٍ مفاجئ والابتعاد عن أسفل جدول ترتيب الدوري.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت

تشكيل مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – آكي – جفارديول – روبن دياز.

الوسط: رودري – بالمر – كوفازيتش.

الهجوم: هالاند – جوليان ألفاريز – جاك جريليش.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري بست نقاط، في حين يقع شيفيلد يونايتد في المركز الـ16 دون أي نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

ستقام مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، اليوم الأحد 27 أغسطس August، على ملعب برامال لين، وهو الملعب الرئيسي لفريق شيفيلد يونايتد. وتنطلق المباراة في أوقات مختلفة حسب المناطق الزمنية، بداية من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت موريتانيا، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ليبيا والسودان، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية والكويت ومصر وقطر والعراق واليمن وفلسطين والبحرين ولبنان والأردن وسوريا والصومال، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

في يوم الأحد 27 أغسطس، في الجولة الثالثة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد تلفزيونيًا. وستنقل المباراة قناة beIN Sports Premium 1، والتي سيشارك فيها المعلق الرياضي علي محمد علي.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد؟

علي محمد علي هو معلق مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد.

ما هي نتيجة آخر مباراة بين مان سيتي وشيفيلد يونايتد؟

مان سيتي 3-0 شيفيلد يونايتد (22 أبريل 2023 | كأس الاتحاد الإنجليزي)

من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد؟

جاريد جيليت هو حكم مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد.