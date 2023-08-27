الأحد 27 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

"تهاني" مصابة بسوسة في الأذن وبحاجة لجراحة عاجلة بـ 60 ألف جنيه

سوسة في الأذن
سوسة في الأذن

جاءت في هذه الاجواء شديدة الحرارة من محافظة الإسكندرية ، وبالتحديد من شارع البحرية التابع لحى المنتزه وتطلب نشر استغاثتها لسرعة اجراء الجراحة لها، بعد ان طافت جميع المستشفيات الخاصة، واجمعوا ان تكلفة الجراحة هى ٦٠ الف جنيه

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قافلة شمال سيناء تستقبل 1615 مواطنًا وتجري 81 جراحة خلال يومين

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تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى بالدقهلية

ومن اين لهذه المسكينه والالام ان تاتى بهذا المبلغ ، ولديها اسره مكونه من اربعة ابناء وزوجها عامل باليومية، والكارثة انها  تعانى من الام شديده وصداع لا ينتهى منذ ثلاثة أشهر بسبب اصابة اذنها اليسرى ب" سوسه " وتوحهت الى المستشفى الميرى بالإسكندرية والالام الشديده تفتك بها

ولكن كالعاده وكما حدث معها بالقاهره سمعت نفس الجمله المعروفه ...سوف نتصل بك ، ومن خلال باب متاعب الناس بالوفد تطلق تهانى على محمد خالد صرختها الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه لانقاذها من الحاله الصعبه التى تواجهها ويامر بعلاجها على نفقة الدوله في اقرب وقت ممكن ، وقد حرصت تهانى ان تترك رقم هاتفها
٠١١٢٧٥١٥٣١٥  وعنوانها بشارع البحريه منتزه ثالث بجوار مستودع الغاز بالإسكندرية
 

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