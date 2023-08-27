"تهاني" مصابة بسوسة في الأذن وبحاجة لجراحة عاجلة بـ 60 ألف جنيه

جاءت في هذه الاجواء شديدة الحرارة من محافظة الإسكندرية ، وبالتحديد من شارع البحرية التابع لحى المنتزه وتطلب نشر استغاثتها لسرعة اجراء الجراحة لها، بعد ان طافت جميع المستشفيات الخاصة، واجمعوا ان تكلفة الجراحة هى ٦٠ الف جنيه

ومن اين لهذه المسكينه والالام ان تاتى بهذا المبلغ ، ولديها اسره مكونه من اربعة ابناء وزوجها عامل باليومية، والكارثة انها تعانى من الام شديده وصداع لا ينتهى منذ ثلاثة أشهر بسبب اصابة اذنها اليسرى ب" سوسه " وتوحهت الى المستشفى الميرى بالإسكندرية والالام الشديده تفتك بها

ولكن كالعاده وكما حدث معها بالقاهره سمعت نفس الجمله المعروفه ...سوف نتصل بك ، ومن خلال باب متاعب الناس بالوفد تطلق تهانى على محمد خالد صرختها الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه لانقاذها من الحاله الصعبه التى تواجهها ويامر بعلاجها على نفقة الدوله في اقرب وقت ممكن ، وقد حرصت تهانى ان تترك رقم هاتفها

٠١١٢٧٥١٥٣١٥ وعنوانها بشارع البحريه منتزه ثالث بجوار مستودع الغاز بالإسكندرية

