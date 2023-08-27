مصطفى قمر وابطال فيلم "أولاد حريم كريم" يحتفلون بالعرض الخاص.. الثلاثاء

يستعد النجم مصطفى قمر وأبطال فيلم "أولاد حريم كريم" للإحتفال بالعرض الخاص، يوم الثلاثاء المقبل، داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "أولاد حريم كريم"، بدور عرض السينمات للجمهور بدءًا من يوم الأربعاء المقبل لينافس في موسم الصيف السينمائي.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، وسيطرت الكوميديا علي معظم مشاهده، وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم" يعتبر استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي تم عرضه عام 2005، وحقق نجاح كبير إلى وقتنا هذا.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.