مفاجأة.. بند في عقد محمد صلاح فرصته الوحيدة للانتقال إلى اتحاد جدة

كشف فابريزيو روماني المتخصص في انتقالات اللاعبين بالدوري الإنجليزي، الحل الوحيد أمام محمد صلاح للانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، في ظل رفض ليفربول التفريط في الفرعون المصري.

رومانو يعطي الحل لـ محمد صلاح حال رغبته في الرحيل عن ليفربول

وقال رومانو في تصريحات صحفية إنجليزية: “ ليفربول موقفه واضح تماما، النادي ليس لديه أي نية في التفاوض حول بيع محمد صلاح”.

وواصل "النادي صرح بذلك علنا وهذا ما يقوله المسؤولون بداخله".

وأتم "نعم الاتحاد حسن عرضه لضم محمد صلاح، لكن الحل الوحيد لإتمام الانتقال هو طلب اللاعب من ليفربول الرحيل، وهذا لم يحدث حتى اللحظة الحالية".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: "من الصعب الحديث حول تقارير إعلامية لأنه لا يوجد شيء لدينا لنتحدث حوله، محمد صلاح لاعب لليفربول ولا يوجد شيء آخر".

وأكمل "وإن كان هناك عرض فالرد سيكون بلا، محمد صلاح ليس للبيع".

وتابع المدرب الألماني حديثه "فلسفتي في الحياة هي التحدث عن المشكلة حينما أواجهها، في اللحظة الحالية لا يوجد شيء ما".

وشدد مجددا "لقد قلتها بالفعل إن كان هناك شيء ما فالرد سيكون لا، محمد صلاح مازال ملتزما تجاه ليفربول بنسبة 100%".

وعلى صعيد أخر يسعى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لاضافة رقما قياسيا جديدا خلال مشواره الإحترافي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024 .

ويحمل محمد صلاح سجلا مميزا مع ليفربول فى تاريخ مواجهاته أمام فريق نيوكاسل يونايتد سواء على المستوى التهديفي وأحرازه 6 أهداف، أو على مستوى الصناعة التهديفية وصناعة 5 تمريرات حاسمة، محصلة مشاركة الفرعون المصري مع الريدز في 12 مباراة، حقق الفوز فى 10 وتعادل في مباراتين.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، فى مستهل مشوار الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجحة هدف لمثله، فيما استطاع تحقيق الفوز على بورنموث بالجولة الثانية من البريميرليج بنتيجة 3 ـ 1 بالبطولة.

ويلتقي الريدز بنظيره نيوكايل يونايتد بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد، فى مواجهة مرتقلة يحتضنها ملعب سانت جيمس بارك.