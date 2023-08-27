ضبط 8 طن أرز أبيض مجهول المصدر محمل على سيارة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وفي هذا الإطار، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة ،وبمشاركة حاتم راضي ومحمد قورة المفتشين بالإدارة، بشن حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها ( 8 ) طن، وتم تحرير المحضر اللازم وقيد تحت رقم 12658 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن علي ذمة المحضر.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة و ببيعها في السوق السوداء .

ويذكر أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، قد شنت حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملات أثناء مرورها علي طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 7 ) طن و ( 645 ) كيلو جرام، مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ علي المضبوطات بشونة أبوشعبان بمدينة الزقازيق علي ذمة المحضر.

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، قد تمكنت من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية، وذلك لقيامه بإعادة تعبئة زيت طعام خام مكرر بدون ترخيص من الجهات المختصة، وإستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر، وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طن، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة قيد تحت رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ضد صاحب المصنع، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، وأحمد مرسي المفتش بالإدارة، قد شنت حملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم، وقد أسفرت الحملة عن ضبط السلع الغذائية الآتية:

- ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر.

- ضبط (٤٤٠٠) عبوة مانجو خاصة بالاطفال مجهولة المصدر، وغيرمطابقة للمواصفات القياسية.

-ضبط (٧٦) قاروصة سجائرمستوردة، ومجهولة المصدر من حيث (الفواتيرأوذكر البيانات أوبلد المنشأ) بإجمالى(٧٦٠) علبة سجائر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.