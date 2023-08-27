ضبط عنصر إجرامي بالفيوم بحوزته مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالفيوم وبحوزته كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بالإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1000 قرص مخدر– طبنجة "مُبلغ بسرقتها" عدد من الطلقات – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى من متحصلات جرائم السرقات)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأرشدوا عن المسروقات (عدد 8 ماكينة رى) وكمية من المفاتيح والمفكات، وتروسيكل المستخدمين فى الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالمنوفية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .