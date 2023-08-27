السيطرة على حريق داخل منزل بالبدرشين

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وفى سياق متصل فقد شهدت جزيرة محروس دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في شقة بالطابق الأول بسبب ماس كهربائي نتج عنه إحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية جزيرة محروس / دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بعقار بالطابق الأول علوي ملك "ضياء . م . م" ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

وبسؤال نجل مالك الشقه "عبد الموجود . ض . م . م" 25 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .