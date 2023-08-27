محاكمة طبيب روض الفرج.. أجبر السيدات على ممارسة الرذيلة.. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه في منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحا.

وقالت الممرضة التي تعمل مع الطبيب فى عيادته بروض الفرج، إنها حال دخولها إلى العيادة شاهدت سيدة برفقة الطبيب، وطلب منها الأخير مساعدتها لإفاقة المريضة، ثم خرجت الممرضة من غرفة الكشف وخرج بعدها بدقائق الطبيب وبرفقته المريضة، وقالت لها المريضة بأنها ينتابها شعور غير طبيعي، وقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بذلك.

وأضافت الممرضة التي تعمل، أنها خلال فترة عملها مع الطبيب في العيادة كانت تشاهد العديد من الوقائع المشابهة للمريضة، حيث كان يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات مقابل ممارسة الرذيلة معهن داخل غرفة الكشف، وأن الطبيب حاول من قبل مراودتها على إقامة علاقة ولكنها رفضت ذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج عدة بلاغات من سيدات، يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لهن داخل عيادته الخاصة، وبإجراء التحريات تأكدت صحة البلاغات، وأضافت أن الطبيب المتهم اعتاد إجراء عمليات الإجهاض للسيدات داخل عيادته الخاصة بالمخالفة للقانون، وان السيدات اللاتي حملن سفاحا او يرغبن في التخلص من الحمل يلجأن إليه لإجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت التحريات أن الطبيب لم يكتف بذلك، بل دأب على ممارسة الرذيلة مع بعض المترددات عليه، خصوصًا غير القادرات على دفع تكاليف عملية الإجهاض.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال الشرطة من إلقاء القبض على الطبيب، وتحرر ضده المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بعدة اتهامات من بينها، إجراء عمليات الإجهاض دون ترخيص بذلك وبالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين، وإجبار بعض المترددات عليه على ممارسة الرذيلة معه مقابل تلك العمليات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.