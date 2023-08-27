بحوث الحشائش ينظم دورة تدريبية للعاملين بالمعمل

أكد الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه في إطار الاهتمام بتنمية قدرات ومهارات العاملين بالمعمل ما ينعكس بدوره على تطوير أدائهم ينظم المعمل دورة تدريبية للعاملين بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات في ظل التحول الرقمي” خلال الفترة من 27 – 31 أغسطس 2023.

تدريب 30عامل بالمركز

وأضاف إسماعيل، تهدف الدورة لتدريب عدد 30 متدربا من المعمل ومعاهد ومعامل المركز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل أحمد عمران، وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبي للدورة سيشمل على موضوعك عده أهمها: الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى فى مصر، والذكاء الاصطناعي وأثره فى تقليل ضغوط العمل.

وتابع: الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، والمشاكل المالية والقانونية، مشيرا أنه سيحاضر في هذه الدورة نخبه مميزه من الأساتذة بالمركز.