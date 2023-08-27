الشباب والرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة

تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بتنظيم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة.



تُقام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ويتضمن المهرجان فعاليات في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.



أكد وزير الشباب والرياضة أن إحدى استراتيجيات الدولة، استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

