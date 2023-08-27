الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بتنظيم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة.

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وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي ببلبيس

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الشباب والرياضة تصل بمبادرة "حرفتك .. مهنتك" لمحافظتي قنا والشرقية


تُقام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ويتضمن المهرجان فعاليات في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.


أكد وزير الشباب والرياضة أن إحدى استراتيجيات الدولة، استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.


وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.
 

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