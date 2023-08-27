الرقابة المالية والاستثمار تبحثان سبل تيسير إجراءات الشركات المقيدة بالبورصة

٢٣٤ شركة مستفيدة

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاستكمال الجهود لتيسير إجراءات الشركات المقيد لها أوراق مالية والتى تتعامل مع هيئة الاستثمار فى عدد من الإجراءات، والتى يبلغ عددها ٢٣٤ شركة.

يأتى ذلك فى ظل التعاون المستمر بين الجهات التابعة للدولة لتوفير بيئة عمل ومناخ استثمار يساعد الشركات على التوسع والنمو لتحقيق مستهدفاتها.

ويأتى اللقاء أيضاً تفعيلاً لوحدة «خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية» التى تم إنشاؤها بالهيئة العامة للاستثمار والتى تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية دوماً على استكمال وتطوير جهودها التنظيمية والتشريعية والرقابية لتعمل بشكل كفء وفعال لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى.