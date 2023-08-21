اعتدال درجات الحرارة غدًا القاهرة 25.. موعد فصل الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد طقس غدًا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى الجنوب على أبو سمبل.

وكشفت الصور الأخيرة من الأقمار الصناعية، سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2 : 2.5 متر.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة .

موعد فصل الخريف 2023

كشف الدكتور ياسر عبدالهادي، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن بداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، عن أن ذروة الاعتدال الخريفي ستحدث يوم السبت 23 سبتمبر المقبل في الساعة التاسعة و49 دقيقة و6 ثوان صباحا بتوقيت القاهرة المحلي.

وسيكون فصل الخريف للعام الحالي طويلًا وأيامه سيكون 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، لافتا إلى أنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي.