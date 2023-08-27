الأحد 27 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023.. يسعى الكثير من أصحاب المعاشات والذين يبلغ أعدادهم قرابة 11 مليون مستفيد إلى معرفة الموعد المحدد لصرف المعاش، حيث إنه من المقرر، أن تبدأ الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر 2023 بداية من يوم الجمعة 1 سبتمبر.

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أماكن صرف معاش شهر سبتمبر 2023

ومن المقرر صرف المعاشات، من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك atm، ومنافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

الشريحة الأولى، التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم الصرف يومي 1 و2 سبتمبر 

الشريحة الثانية، والتي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه يتم الصرف يومي 3 و5 سبتمبر 

الشريحة الثالثة، والتي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه  يتم الصرف يومي 6 و7 شهر سبتمبر 

شروط تسوية المعاش المبكر

وفي سياق آخر يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط تسوية المعاش المبكر، حيث إنه من بينها إذا تجاوز سن الـ55 ومدة اشتراكه تجاوزت 20 عامًا، فإن حقوقه التأمينية على أساس يتم تسويتها على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، ويتم إضافة المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

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