متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة طويلة الأمد تصيب الجهاز الهضمي، وغالبًا ما تستمر الحالة مدى الحياة، على الرغم من أن الأعراض قد تتغير بمرور الوقت مع الاستراتيجيات الصحيحة، يمكن إدارة القولون العصبي بنجاح.

ولا يشكل القولون العصبي تهديدًا خطيرًا لصحتك البدنية ولا يزيد من فرص الإصابة بالسرطان أو غيره من الحالات المرتبطة بالأمعاء.

والسبب الدقيق لمرض القولون العصبي غير معروف. لقد تم اقتراح العديد من الأسباب ولكن لم يثبت أن أيًا منها يؤدي إلى القولون العصبي.

وتكون أشهر أعراض متلازمة القولون العصبي هي، ألم في المعدة أو تقلصات عادة ما تكون أسوأ بعد الأكل وأفضل بعد القيام بالتبرز، الانتفاخ قد يشعر بطنك بالشبع والتورم بشكل غير مريح، الإسهال، الإمساك وتشعر أنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل، التعب ونقص الطاقة، الشعور بالغثيان، وجع الظهر، مشاكل التبول، مثل الحاجة إلى التبول كثيرًا، والحث المفاجئ على التبول، والشعور بأنك لا تستطيع إفراغ مثانتك تمامًا.

لا يوجد حمية غذائية خاصة لمرضى القولون العصبي ولكن يجب البعد عن الطعام المحفز لتهيج القولون، وقد تختلف المحفزات من شخص إلى آخر ولكن يوجد توصيات ينصح بها الأطباء مثل:

الالتزام بنمط الطعام الصحي مع تقليل تناول الألياف غير القابلة للذوبان مثل البقوليات والفاصوليا الخضراء والبطاطس.

التقليل من تناول الكحول والكافيين والأطعمة الحارة والدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام وشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

إذا لم تختف الأعراض، فستكون الخطوة التالية هي تجربة نظام غذائي يُدعي تخفيض الـ FODMAP أو تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين، وتقسيم الوجبات، من الأفضل الاستعانة بخبير تغذية للمساعدة في اختيار النظام الغذائي المناسب.

حمية القولون العصبي منخفضة ال FODMAP

مصطلح الـ FODMAP هو اختصار يتضمن السكريات القابلة للتخمر والسكريات والسكريات الأحادية والبوليولات وهم من نوعية الكربوهيدرات قصيرة السلسلة والموجودة في العديد من الأطعمة. تميل إلى التخمير وزيادة حجم السوائل والغازات في الأمعاء الدقيقة والغليظة؛ فيمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لـ FODMAPs إلى انتفاخ البطن وآلامه.