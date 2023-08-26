هاني فرحات يشيد بأداء شيرين في ليلة الدموع " كانت المفاجآة الأهم"

أعرب المايسترو هاني فرحات، عن سعادته بردود فعل الجمهور على حفل ليلة الدموع، والذي أقيم مساء الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عن مسرح بنش مارك، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

هاني فرحات

هاني فرحات: الأوركسترا سبب نجاح الحفل

كشف المايسترو هاني فرحات أن سبب نجاح الحفل يرجع إلى الأوركسترا والتي عملت جيدًا على تقديم كل فنان بشكل رائع لجمهوره، كما أن الجميع كان لديه رغبة في تقديم أفضل ما لديه، والأوركسترا بذلت مجهودًا كبيرًا في البروفات؛ قائلًا :" الشباب كلهم كانوا كويسين والأغاني والمزيكا حلوة، بشكر الأوركسترا لأني قعدتهم 3 أيام متواصل، مش بيناموا وتعب رهيب".

حفل ليلة الدموع

هاني فرحات: شيرين كانت المفاجأة الأهم في الحفل

علق المايسترو هاني فرحات على وجود شيرين في حفل ليلة الدموع قائلًا :" شيرين كانت المفاجآة الأهم؛ لأنها تحظى بشعبية كبيرة لدى كل الجمهور العربي، وظهرت بشكل متميز وسعيد أنني التقيت بها؛ لأنها من المطربات شديدة الخصوصية، ووجودها أعطى الحفل قوة كبيرة واستمتعنا سويًا بالموسيقى التي قدمناها سويًا، كما أن كواليس البروفات كانت ممتعة معهم جميعًا".

شيرين عبد الوهاب

ظهور مفاجئ لشيرين عبد الوهاب في حفل ليلة الدموع

ظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف عن أخر ظهور لها، حيث خسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، تميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيطة بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي، كما اختارت تسريحة شعر مموجة ومرفوعة إلى الخلف.

شيرين عبد الوهاب

وسرعان ما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأنيقة، وشكلها المميز، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " شيرين رجعت يا جماعة"، شيرين خست وبقيت قمر"، "شيرين عبد الوهاب كانت ومازالت صوت مصر بلا منازع وإلى عايز يعاركني يعاركني"، ربي معطيها القبول و الحضور و الصوت لي ما يشبه احد صوت مصر بامتياز"، "شيرين هي صوت مصر فعلا"، "شيرين خست ورجعت زي الأول".

شيرين عبد الوهاب

مفاجأت في حفل ليلة الدموع

توالت المفاجئات في حفل ليلة الدموع بالمملكة العربية السعودية، حيث افتتح كورال روح الشرق ، وقدموا من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى، كما قدم الحفل النجم محمد جمعة الشهير بجملة "كله رايح"، وكانت المفاجئة الأكبر وجود الفنان محي إسماعيل الذي قدم فقرة كوميدية كعادته الجميلة.

وأبرز الحاضرين في الحفل، حمادة هلال، أحمد سعد، طارق الشيخ، مسلم، هيثم شاكر، آدم، تامر عاشور، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني وحققت نجاحا كبيرا في خلال الأعوام الماضية.