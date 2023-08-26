أولهم المُرضعات.. 5 أِشخاص ممنوعين من أكل الأفوكادو| طبيبة تغذية تحذر

حذرت طبيبة تغذية من الإفراط في تناول الأفوكادو، خاصًة لمن يحاولون الحفاظ على وزنهم طبيعيًا، مشيرة إلى أنهم يجب ألا يتناولوا أكثر من حبتين في اليوم، كما يجب على النساء المرضعات استبعاده من نظامهن الغذائي لمنع إصابة اطفالهن بالإسهال.

فوائد الأفوكادو وأضرار الإفراط في تناوله

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، تشير الطبيبة إلى أن إحدى أهم فوائد الأفوكادو تأثيره الإيجابي في الجهاز الهضمي، فهو غنيًا بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، التي تنظم الشهية وتعزز المناعة، كما يساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم، لذلك تناوله يوميا يساعد على الشعور بالشبع سريعًا، ما يساعد في التحكم بالوزن، ما يفيد الأشخاص المعرضين للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

فوائد الأفوكادو وأضرار الإفراط في تناوله

وأضافت طبيبة التغذية أن تناول الأفوكادو يؤثر إيجابيًا في القلب لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، كما أنه مضاد "طبيعي للإكتئاب، لإحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية، لذا تضمينه في النظام الغذائي قد يقلل من مستوى القلق.

ويحتوي الأفوكادو على عنصر آخر مهم في تركيبه، وهو حمض الأوليك (أوميجا 9)، الذي ينظم التعلم والذاكرة في الدماغ، فوجود كمية كافية من الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في النظام الغذائي اليومي له تأثير مضاد للسرطان.

أشخاص ممنوعة من تناول الأفوكادو

وتؤكد الطبيبة أن الأفوكادو يحتوي أيضًا على اللوتين والزياكسانثين، وهي كاروتينات مهمة لصحة العيون، تُمتص جيدا بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية، محذرة من يعانون من التهاب البنكرياس وأمراض الغدة الدرقية من تناول الأفوكادو إلا بعد تحديد كميته من قبل طبيب أخصائي، كما أوصت الشخص الذي يتناوله لأول مرة بتناول قطعة صغيرة منه تدريجيًا للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.