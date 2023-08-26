الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرتان تضربان هذه المناطق

بعد استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من ظاهرتان تضربان هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرتان جوية من المتوقع أن تضرب مناطق معينة في البلاد، وذلك من خلال بيان رسمي عبر حسابها على الفيسبوك، حيث قالت إنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الرطوبة والشعور بارتفاع درجات الحرارة

كشفت الأرصاد أن الشعور بحرارة الجو يعتمد على عدة عوامل منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي ، فعندما نقول أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة معنى هذا أن الهواء الجوي يكون محملاً بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر على إحساسنا بالحرارة.

ومن إحدى نعم الله علينا التعرق والذي يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد.

فعندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي هذا يقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات.

ومع مرور الهواء بالبحر الأبيض المتوسط وهدوء الرياح يجعل الهواء يحمل كمية أكبر من بخار الماء