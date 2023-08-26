أسهل وصفة لتحضر تشيز كيك الكيوي بالخطوات.. يحمي من أمراض الجهاز التنفسي

الكيوي من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو أحد الفواكه المشهورة بفوائدها الصحية العديدة، إذ وُجد أن حبة الكيوي تعد مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

فوائد الكيوي

وتتمثل فوائد تناول الكيوي في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، والعيون، بالإضافة إلى دعمه عمل الجهاز الهضمي، وتحسين مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض الخطيرة الشائعة التي تهدده.

وصفة تشيز كيك الكيوي

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك الكيوي لكي تقدميها لأولادك، وتساعديهم على الإستفادة من محتواه الغذائي الذي لا مثيل له.

تشيز كيك الكيوي

مقادير تحضير تشيز كيك الكيوي

الطبقة الأولى

نصف كوب زبدة مذابة.

2 علبة بسكويت مطحون.

الطبقة الثانية

كوب حليب سائل.

كوب كريم كراميل.

3 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد جاهزة.

الطبقة الثالثة

كوب كيوي مقطع إلى دوائر.

كوب ماء ساخن.

كوب ماء بارد.

علبة جيلاتين.

طريقة تحضير تشيز كيك الكيوي

اخلطِ البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة.

رص المزيج السابق في قالب التشيز كيك.

حضرِ وعاء عميق واخلطِ فيه الحليب، والكريم كراميل، والكاسترد.

ضعي المزيج السابق على نار متوسطة مع أهمية تقليبه من أول وجديد.

اتركِ الخليط يغلي على النار لعدة دقائق، حتى يصبح قوامه كريمي ومتماسك.

اسكبِ الخليط السابق في قالب التشيز كيك.

أذيبِ الجيلاتين بالماء الساخن، ثم ضعي كوب الماء البارد وقلبي جيداً.

اسكبِ المزيج السابق في قالب التشيز كيك، ثم زيني الوجه بشرائح الكيوي المقطع.

ضعِ التشيز كيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، كي يتماسك، ثم قطعيه إلى مربعات متوسطة الحجم، وقدميه لأسرتك وضيوفك بارداً بألف هنا وشفا.