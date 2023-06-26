6 فوائد صحية تجبرك على إطعام الكيوي لأطفالك.. بينها منع الإمساك

الكيوي من أشهى الفواكه الصحية المغذية التي ينصح الأطباء الأمهات بإطعامها للأطفال، نظرًا لفوائده المتعددة واحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الأطفال، فهو بيضاوي الشكل، ويحوي بذورا سوداء صغيرة، وأعلى الدول إنتاجاً لها هي إيطاليا.

فوائد الكيوي للأطفال

ووفقًا لما ذكره موقه “هيلث لاين” الطبي، إليك أبرز فوائد الكيوي لصحة الأطفال

فوائد الكيوي للأطفال

1- غني بالمغذيات الصحية

يحتاج جميع الآباء إلى التأكد من أن أطفالهم يتناولون روتينًا غذائيًا صحيًا ومعدلاً يحتوي على جميع العناصر الغذائية والمعادن التي تحتاجها أجسامهم الصغيرة، بالإضافة إلى احتوائه على 17 عنصرًا غذائيًا ومعدنًا أساسيًا (أكثر من جميع الفواكه العادية تقريبًا) ، ومع ذلك فهو أيضًا مصدر للألياف والبوتاسيوم ويحتوي على مستويات مهمة بشكل خاص من فيتامين سي ولمزيد من المعلومات حول مصدر فيتامين سي، تحقق من الفوائد الصحية لتناول البنجر الذهبي والفوائد الصحية لمسحوق فاكهة الباوباب.

2- تعزيز جهاز المناعة

الكيوي غني بالمغذيات ومحمّل بفيتامين سي في الواقع ، كوب واحد فقط من الكيوي يعطي حوالي 273 بالمائة من القيمة الموصى بها للبالغين يوميًا.

فيتامين سي هو مكمل أساسي فيما يتعلق بتعزيز جهاز المناعة لطفلك لتجنب العدوى، وحتى أن إحدى الدراسات وجدت أن الكيوي قد يعزز القدرة المناعية ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض تشبه نزلات البرد أو الإنفلونزا.

هذا واضح بشكل خاص في المجموعات المعرضة للخطر مثل البالغين فوق سن 65 عامًا والأطفال الرضع.

3- انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

قد يتسبب الإجهاد التأكسدي في إلحاق الضرر بالحمض النووي لطفلك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل طبية.

جزئياً بفضل مضادات الأكسدة ، هناك بعض الأدلة من تحقيق قديم على أن الاستخدام الطبيعي لمستخلص الكيوي أو الكيوي يقلل من احتمالية الإجهاد التأكسدي. نظرًا لأن ضرر الحمض النووي المؤكسد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القولون ، فإن الاستخدام الطبيعي للكيوي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون أيضًا.

4- منع الإمساك

ذكرت دراسة حديث أنه عندما يأكل الأفراد الأصحاء الكيوي ، فإن قنواتهم الهضمية الصغيرة تكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمياه ، مما يؤدي إلى زيادة تواتر البراز وتماسك البراز اللطيف، وأوصى التحقيق بأن فاكهة الكيوي يمكن أن تكون خيارًا طبيعيًا على عكس الأدوية المعوية السريرية للأفراد الذين يعانون من إمساك خفيف.

5- المساعدة على النوم العميق

ألقى تقرير حديث نظرة على تأثير فاكهة الكيوي على جودة النوم عند الأطفال الذين يعانون من مشاكل النوم، ووجد العلماء أن تناول الكيوي يحسن النوم كما يتضح من الإجراءات التي تم الكشف عنها ذاتيًا.

اقترح الباحثون أن هذه الميزة قد تنشأ من مادة مضادات الأكسدة والسيروتونين في الكيوي.

6- يمنح الأطفال عظام قوية

يحتوي الكيوي على فيتامين K ولمحات من الكالسيوم والفوسفور ، وكلها تعزز صحة العظام، وقد يساعد تناول فيتامين ك بشكل مُرضٍ في منع ترقق العظام.

يفترض فيتامين ك أيضًا دورًا مهمًا في تخثر الدم. يعطي الكيوي الواحد 23 - 30٪ من العناصر الغذائية الضرورية للشخص البالغ يوميًا.