القومي للطفولة والأمومة ينشر جانب من فاعليات مبادرة "دوي" بمرسى مطروح

نشر المجلس القومي للطفولة والأمومة جانب من الأنشطة التفاعلية والترفيهية لسفيرات وسفراء دوّي من أطفال مرسى مطروح خلال احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بالعلمين الجديدة والتي أقيمت تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد.

كما شكر المجلس القومي للطفولة والأمومة اتحاد الألعاب الترفيهية لدعم الاحتفالية ورسم البسمة على وجوه أطفالنا.

القومي للطفولة والأمومة

وكانت قد شهدت الدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات احتفالية المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري "دوي"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمدينة العلمين الجديدة محافظة مطروح.

بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف فى مصر، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

القومي للطفولة والأمومة

كلمة القومي للطفولة والأمومة في فعاليات احتفالية مبادرة تمكين الطفل المصري

وجهت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها، الشكر والتقدير لكافة الحضور من السادة الوزراء وممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية الشركاء في حماية وتمكين الطفل المصرى وتحقيق مصلحته الفضلى في جمهورية مصر العربية.

القومي للطفولة والأمومة

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن اليوم يعد احتفالاً بالنتائج التي حققتها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِّي" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، كما نحتفي بكل بنت نجحت في أن تنمي قدراتها وأن تجعل صوتها مسموعاً، وبكل أم وأب وأخ ساندها، ونحتفي أيضاً بنجاح التنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والجهات الشريكة في تنفيذ هذه المبادرة المتميزة .