رئيس مدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

أصدر خالد ابراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، تعليمات بالاستمرار في القيام بأعمال النظافة بصفة دورية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وتحسين البيئة المحيطة بجمهور المواطنين

وقام أجهزة المركز بكنس وتمشيط الشوارع باستخدام المكنسة الآلية ورفع الحاويات المخصصة للمكبس ونقلها إلى المقالب العمومية في مركز ومدينة الغنايم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة وتحسين المظهر العام للأحياء والشوارع.

وشاركت طواقم نظافة متخصصة في العمل على تنفيذ مخططات النظافة ورفع النفايات بانتظام، حرصاً على توفير بيئة صحية ونظيفة للسكان، وتستمر جهود الجهات المعنية في إزالة الأتربة والأوساخ من الشوارع، وتطبيق إجراءات فعالة لتدوير وتخلص النفايات.

وتعد هذه الخطوات سببًا للتفاؤل بتحقيق أهداف المحافظة والمدينة في توفير بيئة نظيفة وصحية لمجتمعها، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة والحفاظ على البيئة في جميع جوانب الحياة. تأكيدًا على التزام السلطات المحلية بتقديم خدمات ممتازة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين

رئيس مركز ومدينة صدفا يتابع أعمال النظافة الدورية للحفاظ على صحة المواطنين