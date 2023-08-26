جمهور الأهلي السعودي يودع بودبوز وأليوسكي

ودع جمهور فريق النادي الأهلي السعودي ثنائي الفريق رياض بودبوز وأزجان اليوسكي، الذي اقتربا من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 بشكل رسمي، والرحيل بعد فترة قصيره داخل جدران الراقي.

جمهور الاهلي يودع رياض بودبوز

وقال جمهور الأهلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيل رياض بودبوز: "لن ننساك أيها الأسطورة، لن ننسى الفترة الاستثنائية التي قضيتها معنا، ستظل ذكراك ومواقفك خالدة في قلوبنا".

ينتهي عقد رياض بودبوز مع النادي الأهلي في 30 يونيو من العام المقبل 2024، بعدما انتقل للراقي مع بداية الموسم الماضي في دوري يلو قادمًا من فريق سانت إيتيان الفرنسي، وقاد الفريق للتاهل والعودة لدوري المحترفين مع بداية الموسم الحالي.

جمهور الاهلي يودع أليوسكي

وينتهي عقد الظهير الأيسر المقدوني أزجان اليوسكي مع النادي الاهلي في يونيو من العام المقبل 2024، وأصبح بقاءه في الراقي صعبًا بعد ضم 8 صفقات جديده في الميركاتو الصيفي الحالي، وودع جمهور الأهلي اللاعب اليوسكي مؤكدين أن اللاعب لم يقصر ولم يبخل على النادي بأي مجهود.

تعاقد الأهلي مع فيجا نجم سيلتا فيجو الإسباني والفرنسي سان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسي، بالإضافة إلى روجر إيبانيز وديميرال.