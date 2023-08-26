تغريدة إليسا عن مجتمع "الميم" تثير غضب السوشيال ميديا.. فا القصة؟

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل وحيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تويتة غريبة على موقع "إكس" تويتر سابقًا، تدعم المثليين فيها، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير وانهالت عليها التعليقات السلبية.

إليسا تدعم المثليين وتسبب حالة من الجدل

كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عن دعمها للمثليين الذين لهم الحق في إختيار حياتهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"

وكتبت إليسا خلال تغريدة تقول فيها: «أكيد أكيد بدافع عن المثليين لأنه كل انسان حقو الطبيعي يعيش متل ما بدو بس ما بدافع عن القرف اللي بيعملو اي انسان مين ما كان يكون».

إليسا

وسرعان ما فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبواب النيران في وجه إليسا، وانهالت عليها العديد من التعليقات السلبية، إلا أن قامت بحذف التويتة على الفور، جاءت كالأتي التعليقات كالأتي، "مش قصة مثليين بس. فكرة انو اليسا عم تدعم حركة متطرفة"، "شكلها شالته لانه اكيد وحدة من التنتين اما بالغلط او انتبهت شو مكتوب"، "هو مش لازم يكون في تحريض لأن الجماعة ما عم يضروا حدا،بس كمان ما لازم يكون في تشجيع وحملات اعلامية تشرع هذا المرض"، "حتى لو كل جمهورها منهم، هي حرة تدعم او ما تدعم".

إليسا

إليسا تحذف أغنية "العقد" من اليوتيوب

تفاجأ جماهير الفنانة اليسا، بحذف أغنيتها الجديدة "العقد" التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث ظهرت رسالة بدلاً من الأغنية تفيد بانتهاك حقوق الملكية من إحدى شركات الإنتاج.

وكانت قد أحيت المطربة اللبنانية إليسا، حفلاً غنائياً في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، وقالت إليسا على هامش الحفل: "لى علاقة خاصة مع الجمهور المصرى بحبهم ويحبونى كثيرا"، لافتة إلى أنه أول مرة تحضر لمدينة العلمين الجديدة وتفاجأت بجمالها.

إليسا

وقالت إليسا إن مدينة العلمين منطقة مصرية عالمية والبحر رائع، والمهرجان سيكون سنويا وسيشهد تواجد فنانين عالميين، مضيفة: "لى الشرف أن أتواجد بأول نسخة فى المهرجان"، موضحة أن المنطقة سياحية بامتياز وبها جمهور من جميع الجنسيات العربية، كما أن المنطقة كلها حياة وجميلة وتخدم السياحة فى مصر.

وأضاف المطربة اللبنانية إليسا: "لدينا تنوع كبير فى أعمالى الغنائية، وأقدم الأغنية من قلبى لتصل للجميع، كما أننى أقدم رسالة من خلال الأغانى منها موضوعات متنوعة، لأن الفن رسالة، والمهم أن الرسالة تصل وتخدم المجتمع".