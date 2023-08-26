فرار عشرات المستوطنين الإسرائيليين من بلدة قصرة بعد مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين

فر المستوطنون الإسرائيلون من أطراف بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، مساء اليوم السبت؛ بعدما تصدى الشباب الفلسطيني لهم.

وهاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، جنوب محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وصرحت مصادر فلسطينية في بلدة قصرة، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة “يش كودش” المقامة على أراضي الفلسطينيين، هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.