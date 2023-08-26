السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرار عشرات المستوطنين الإسرائيليين من بلدة قصرة بعد مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين

المستوطنين الإسرائيليين
المستوطنين الإسرائيليين

 

فر المستوطنون الإسرائيلون من أطراف بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، مساء اليوم السبت؛ بعدما تصدى الشباب الفلسطيني لهم.

 

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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب المستوطنين جريمة كبرى ضد الأقصى

وهاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، جنوب محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

 

وصرحت مصادر فلسطينية في بلدة قصرة، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة “يش كودش” المقامة على أراضي الفلسطينيين، هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

 

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