إزالة 10 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بمركز المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهودها في التصدي لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات في المهد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقف الفوري لأى شكل من أشكال التعدي، ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجهاً برصد المخالفة والتعامل الفوري معها في المهد.

وأعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى تله وطوخ الخيل، وبنى احمد الغربية، تمكنت من تنفيذ حملات مكثفه بشوارع القرى والتوابع ، لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ، واراضي املاك الدولة او البناء العشوائي.

وتمكن قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل ، من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدِِ بالبناء المخالف على اراضى زراعية ، على مساحة ٣٥٠ مترا ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها، لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون ، واشرف على الحملة إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا .

ومن جانب آخر تمكن قسم التنظيم والمتغيرات المكانية ، وقسم الإزالات بقرية تله ، من تنفيذ إزالة فوريه لحالتي تعدِِ بالبناء المخالف على اراضى زراعية، بمساحة ١٣ سهما بقريتى ، صفط الشرقية ، وتله ، وتمت الإزالة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما تمكن أيضا قسم التنظيم بقرية بنى احمد الغربية، من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لــ ٤ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على اراضي زراعية، منها إزالة حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة ١٦ سهما بعزبة الحكيم ، وإزالة حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية على مساحة ١٢ سهما بقرية طهنشا ، وإزالة حالة على اراضي زراعية بمساحة قيراط وربع بقرية طهنشا ، وإزالة حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط بقرية طهنشا ، وتم التعامل الفورى معها ، وإحالة المخالف للنيابة العامة ، وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وقسم التنظيم ، والمتغيرات المكانية ، وقسم الإزالات ، ونائب رئيس مركز ومدينة المنيا