1105 حالات حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية منشأة صهبره

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأة صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أعمالها اليوم السبت بالكشف على 1105 حالات من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية.

وبدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٩٥٥ حالة في ١٤ تخصصًا طبيًا وهي (الباطنة، المتوطنة، العظام، الروماتيزم، قلب، الصدر، المسالك، الجراحة، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، طب الأسرة، المخ والأعصاب، الجلدية)، بالإضافة إلى ١٥٠ حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها، وذلك تحت رعاية الدكتور نادية طو عميد الكلية والدكتورة أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية، جاءت في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلي أهالي المناطق الأكثر احتياجا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بتقديم ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط ووسائل تنظيم الأسرة وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة، وقامت مديرية الصحة بتوفير سيارة تنظيم الأسرة، والتي قام الأطباء المرافقين بالكشف علي الحالات وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، كما قامت مديرية الصحة أيضا بتوفير فريق من الأطباء والممرضين قاموا بتحليل السكر والاعتلال الكلوي للمترددين على القافلة والمحولين من الأطباء في العيادات.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية، شاركت بفحص ورش الحيوانات وتجريعها للوقاية من الأمراض، مشيرة إلى قيام كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة عن تصنيع اللحوم وكيفية صناعة اللانشون في المنازل، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.