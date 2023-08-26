وزير خارجية الكويت: الدنمارك أبلغتنا بعرضها قانون "منع الإساءة للأديان" للمصادقة

قال وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم السبت، إن وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس راسموسين تواصل معه وأبلغه بأن حكومة الدنمارك عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة بهدف منع جرائم التعدى على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأى وأن حكومة بلاده تولى هذه القضية كل اهتمام مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولى قاطبة. وفق"القبس" الكويتية.

وأعرب الشيخ سالم الصباح عن شكره للوزير الدنماركي على إبلاغه بما تقدم وعلى تفاعل الحكومة الدنماركية مع مطالب دولة الكويت وكافة الدول والمنظمات الاسلامية معتبرا هذه الخطوة إيجابية نحو الحد من جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف والممارسات المستنكرة التي تشعل الضغينة والكراهية.

وشدد على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

كما دعا بقية حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف بأن تحذوا حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.

وكان وزير العدل الدنماركى ، بيتر هوملجارد، قد أعلن أمس الجمعة ، ان بلاده بصدد إصدار قانون يحظر على الأشخاص حرق المصحف، وذلك بعد عدد من الحوادث المتكررة فى هذا السياق والتى تسببت فى إثارة شديدة للرأى العام العالمى.

يذكر أن الحكومة السويدية، أيضا تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.