كاسيميرو يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد ضد نوتنجهام

سجل مانشستر يونايتد هدف التعادل أمام نوتنجهام فورست لتصبح النتيجة 2-2 في المباراة التي تجمع على ملعب “أولد ترافورد” اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز النجم البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 52، بعد تأخر الشياطين الحمر في النتيجة 2-1.

تشكيل مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أنتوني