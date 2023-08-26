جونز : جئنا للفوز والأرقام الفردية لا تعني شيئا

رغم خسارة منتخب جنوب السودان لمباراته الاولى امام منتخ بورتوريكو في أولى مبارياته في بطولة العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا بعد معركة حامية الوطيس بين المنتخبين امتدت الى وقت اضافي الا ان لاعبا في صفوف منتخب جنوب السودان خطف الأضواء في تلك المباراة بعدما حقق ارقام رائعة على المستوى الفردي جعلته الافضل في البطولة حتى الان …. الاعب هو كارليك جونز لاعب البوينت جارد في منتخب جنوب السودان .

كارليك جونز نجح خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده امام بورتوريكو في تحقيق أرقام اكثر من رائعة حيث سجل ٣٥ نقطة وقام بأحدى عشر تمريرة حاسمة و جمع ست كرات مرتدة و خطف اربع هجمات من لاعبي منتخب بورتوريكو لينهي المباراة بفعالية ٤٠ وهي النسبة الافضل حتى الان على مستوى البطولة.

وفي تعليقه عن مردوده في مباراة بورتوريكو قال كارليك جونز : الأرقام الفردية تعد شيئا جيدا لكننا جئنا لتحقيق الانتصارات وهو ما لم يتحقق امام بورتوريكو ويجب أن نركز على نتائج المباريات .

وأضاف: علينا أن نستفيد من مباراة بورتوريكو بأن المباريات لا تنتهي سوى مع الثانية الأخيرة و ليس علينا ابدا الاسترخاء اثناء المباراة فالامور ربما تسير لمصلحتنا في بعض المباريات وربما ضدنا في البعض الاخر .

واختتم تصريحاته: لا شك أن نتيجة مباراة بورتوريكو عقدت موقفنا في الصعود للدور الثاني لكننا علينا أن نستمر في اللعب سويا و القتال في المباريات القادمة لتحقيق ما جئنا من اجله.

لاعبي بورتوريكو اكدوا عقب المباراة على روعة أداء كارليك جونز وأنهم واجههوا لاعبا من الطراز العالمي حيث قال لاعب بورتوريكو ايزاك بينيرو : انه لاعب رائع . سجل ٣٥ نقطة وهو امر ابدا ليس بالسهل . انه يسجل من اي مكان وبأي طريقة سواء من الثبات او من الحركة . كان علينا تحسين الأداء الدفاعي كثيرا للوقوف امام تلك الموهبة .