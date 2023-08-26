سجل المواجهات المباشرة بين برايتون وويستهام في الدوري الأنجليزي

يسعى فريق برايتون لاستكمال بدايته الرائعة في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز بتحقيق الفوز الثالث على التوالي حساب ضيفة ويستهام يونايتد في النهاردة التي ستجمع الفريقين على ملعب امريكان إكسبريس كوميونتي الخاص بفريق برايتون.

برايتون تحت قيادة مدربه الإيطالي دي زربي حقق انتصارين عريضين في الجولة الأولى على لوتون تاون الصاعد بأربعة أهداف مقابل هدف ثم كرر الرباعية لكن هذه المرة على فريق ولفرهامبتون ليبدو فريق برايتون في افضل صورة رغم التوقعات بحدوث بعض التعثر للفريق خاصة مع الاستغناء عن الثنائي أليكس ماكليستر و موسيس كايسيدو لصالح ليفربول وتشيلسي على التوالي.

أما فريق ويستهام بطل كأس المؤتمر الأوروبي فيبدو أنه عازم على استعادة أمجاده فقد جمع أربع نقاط بالتعادل مع بورنموث خارج ملعبه ثم الفوز الكبير عل تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف وظهوره بمظهر رائع تحت قيادة ديفيد مويس .



التقي برايتون مع ويستهام عبر تاريخهما اجمالا في ٢١ مباراة فاز برايتون في تسع مباريات وتعادل الفريقين في ٨ مباريات وفاز ويستهام في أربع مباريات وسجل برايتون ٣٥ هدف و ويستهام يونايتد ٢٨ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب برايتون فقد التقي الفريقين في عشر مباريات فاز برايتون في ستة مباريات وتعادلا في ثلاث مباريات وحقق ويستهام الفوز في مباراة واحدة وسجل برايتون ١٩ هدف فيما استقبلت شباكه ٨ أهداف.



وفيما يلي نستعرض نتائج المواجهات المباشرة في العشر مباريات الأخيرة بين برايتون و ويستهام يونايتد في البطولات الرسمية

٥ أكتوبر ٢٠١٨ برايتون - ويستهام : ١ / ٠

٢ يناير ٢٠١٩ ويستهام - برايتون : ٢ / ٢

١٧ أغسطس ٢٠١٩ برايتون - ويستهام : ١ / ١

١ فبراير ٢٠٢٠ ويستهام - برايتون : ٣ / ٣

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ويستهام - برايتون : ٢ / ٢

١٥ مايو ٢٠٢١ برايتون - ويستهام : ١ / ١

١ ديسمبر ٢٠٢١ ويستهام - برايتون : ١ / ١

٢٢ مايو ٢٠٢٢ برايتون - ويستهام : ٣ / ١

٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ويستهام - برايتون : ٠ / ٢

٤ مارس ٢٠٢٣ برايتون - ويستهام : ٤ / ٠