موعد اللقاء المقبل في كنيسة القديسين بمصر الجديدة

تقيم كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، في منطقة مصر الجديدة، غدًا الأحد، فعاليات وأنشطةر رعوية بمساركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، ذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



يقام قداسان خلال اللقاء يبدأ الثاني من الثامنة والنصف صباحًا حتى الحادية عشر ظهرًا، ومن المقرر أني تخلل إقامة وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في تقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.



احتفلت كنيسة القديس جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، مساء الإثنين الماضي، خلال عشية عيد العذراء وأقامت القداس الإلهي صباح الثلاثاء بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، ويذكر التاريخ الكنسي السبب وراء هذا الصوم وينسبه إلى رؤية القديس توما الرسول حين عاد من مهمته في تكريز المسيحية بالهند فلم يعثر على جثمان والدة المسيح حيث دفنت كما نص في الكتب التاريخية المسيحية، وإنه حين رأى جسدها يصعد إلى السماء بشر قومها كرسوا تاريخ 16 مسرى – بحسب التقويم القبطي-وتخصيص هذا اليوم للإحتفال بعيد العذراء الذي يعكس مدى خصوصيتها لدى الأقباط قدر المحبة لشخصية السيدة البتول والدة المسيح.

تخصص هذا الصوم بإسم "العذراء"، تقدير لمحبة الأقباط السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء" في الكنيسة.